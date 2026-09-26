Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde der PKW im gesamten Karosseriebereich zerkratzt.
Zeugen der Tat werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter der Rufnummer: 06592 96260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thomas Clemens, PHK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung durch Vandalismus an PKW