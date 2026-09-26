Sachbeschädigung durch Vandalismus an PKW

Durch unbekannte/-n Täter wurde im Zeitraum von Freitag, 25.09.2026, 16:30 Uhr bis zum heutigen Samstag, 26.09.2026, 13:15 Uhr ein PKW, welcher auf einem Parkplatz in der Schulstraße in Daun abgestellt war, mutwillig beschädigt.



Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde der PKW im gesamten Karosseriebereich zerkratzt.



Zeugen der Tat werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter der Rufnummer: 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Thomas Clemens, PHK

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

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