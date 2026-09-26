Daun
Sachbeschädigung durch Vandalismus an PKW
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Durch unbekannte/-n Täter wurde im Zeitraum von Freitag, 25.09.2026, 16:30 Uhr bis zum heutigen Samstag, 26.09.2026, 13:15 Uhr ein PKW, welcher auf einem Parkplatz in der Schulstraße in Daun abgestellt war, mutwillig beschädigt.


Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde der PKW im gesamten Karosseriebereich zerkratzt.

Zeugen der Tat werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter der Rufnummer: 06592 96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Clemens, PHK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

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