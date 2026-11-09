Sachbeschädigung durch Unbekannte

Im Zeitraum vom 05.11.2026 bis zum 08.11.2026 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Sandsteinmauer im Bereich des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell in Saarburg.



Bislang unbekannte Täter entnahmen Sandsteine aus der Mauer und beschädigten diese anschließend, indem sie die Steine zu Boden warfen.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, welche den Tathergang oder die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen, Telefon: 06581-91550.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Brück



Telefon: 06581-91550





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