Bislang unbekannte Täter entnahmen Sandsteine aus der Mauer und beschädigten diese anschließend, indem sie die Steine zu Boden warfen.
Durch die Tat entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
Zeugen, welche den Tathergang oder die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen, Telefon: 06581-91550.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
PK Brück
Telefon: 06581-91550
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Sachbeschädigung durch Unbekannte