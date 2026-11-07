Kanzem
Sachbeschädigung durch unbekannte Täter
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

In der Nacht von Dienstag, den 03.11.2025, auf Mittwoch, den 04.11.2026, kam es im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 06:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Verteilerkasten in der Brückenstraße in Kanzem.

Dabei wurde durch bislang unbekannte Täter der Blendrahmen des Verteilerkastens aufgebrochen und verschiedenste Gegenstände darin positioniert, wodurch Schaden im dreistelligen Bereich entstand.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere Solche, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Wiegert

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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