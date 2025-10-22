Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen von Mülltonnen

10.2025, gegen 01:20 h den Inhalt von bisher zwei Papiermülltonnen

im Rosenweg in Hermeskeil an.

Die Tonnen gerieten in Brand und sind nicht mehr einsetzbar.

Zudem wurde auch ein Kunststoffmüllsack angezündet.

Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurden die Zündler bei ihrem Tun

gestört.

Im Schutz der Dunkelheit konnten sie unerkannt die Tatörtlichkeit verlassen.

