Wittlich
Sachbeschädigung durch Graffiti
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 08.10.2026 informierten aufmerksame Passanten das Ordnungsamt der Stadt Wittlich sowie die Polizeiinspektion Wittlich über ein Graffiti mit beleidigendem Inhalt auf der Straße im St. Georg-Weg in Wittlich-Wengerohr. Die Beleidigung richtete sich gegen die Liegenschaft der Bereitschaftspolizei.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren