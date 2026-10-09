Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 08.10.2026 informierten aufmerksame Passanten das Ordnungsamt der Stadt Wittlich sowie die Polizeiinspektion Wittlich über ein Graffiti mit beleidigendem Inhalt auf der Straße im St. Georg-Weg in Wittlich-Wengerohr. Die Beleidigung richtete sich gegen die Liegenschaft der Bereitschaftspolizei.





Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell