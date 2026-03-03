In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 28. Februar 2026, und Montagmorgen, 02. März 2026, kam es in der Reginostraße in Prüm zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Unbekannte Täter besprühten in diesem Zeitraum die Fassade eines Wohnhauses mit schwarzer Farbe.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



