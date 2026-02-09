Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Tatzeitraum Freitag, 06.02.2026, 13:00 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Turnhalle des Nikolaus-von-Kues Gymnasiums zu einer Sachbeschädigung durch Graffitis.



Demnach besprühten bisher unbekannte Täter die Außenfassade im rückwärtigen Bereich der Turnhalle.

Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zu einem Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





