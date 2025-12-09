Von einem bislang unbekannten Täter wurden an einem der Brückenpfeiler großflächige Farbschmierereien aufgesprüht.
Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.
Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung durch Graffiti