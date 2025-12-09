Im Zeitraum 24.11.2025 bis 08.12.2025 kam es an einem Brückenpfeiler der im Bau befindlichen Talbrücke bei Rhaunen zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.



Von einem bislang unbekannten Täter wurden an einem der Brückenpfeiler großflächige Farbschmierereien aufgesprüht.

Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.



Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 zu melden.



