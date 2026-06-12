Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu einer verdächtigen Person im oben genannten Zeitraum im Bereich der Hauptstraße in Rhaunen machen könnten.
Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht!