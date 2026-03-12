Newel
Sachbeschädigung durch Graffiti-Tatverdächtiger festgestellt- Zeugenaufruf
Bild zeigt die angebrachten Tags
Polizeidirektion Trier

Durch aufmerksame Anwohner wurde der Polizei Schweich am 07.03.2026, gegen 17:10 Uhr mitgeteilt, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände der Grundschule Newel aufhalten und dort Wände mit Graffiti besprühen.

Lesezeit 1 Minute

Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Polizei aufgesucht und die gemeldeten Personen angetroffen. Es wurde festgestellt, dass einer dieser Männer eine Wand mit sogenannten "Tags" besprüht hatte. Es wurden die Buchstaben "TK" in roter Farbe mit schwarzer Umrandung, sowie "PG" in goldener Farbe mit schwarzer Umrandung angebracht.
In diesem Zusammenhang werden weitere Örtlichkeiten gesucht, wo diese "Tags" angebracht wurden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter Tel. 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570
pischweich.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

