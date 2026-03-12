Sachbeschädigung durch Graffiti-Tatverdächtiger festgestellt- Zeugenaufruf

Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Polizei aufgesucht und die gemeldeten Personen angetroffen. Es wurde festgestellt, dass einer dieser Männer eine Wand mit sogenannten "Tags" besprüht hatte. Es wurden die Buchstaben "TK" in roter Farbe mit schwarzer Umrandung, sowie "PG" in goldener Farbe mit schwarzer Umrandung angebracht.
In diesem Zusammenhang werden weitere Örtlichkeiten gesucht, wo diese "Tags" angebracht wurden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter Tel. 06502 91570 in Verbindung zu setzen.
