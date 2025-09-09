Sachbeschädigung durch Graffiti in Thalfang entlang der B327

In der Zeit vom 05.09.08.09.2025 besprühten noch unbekannte Täter eine Betonstützmauer der Straßenmeisterei Thalfang entlang der B327 in den Farben Schwarz, Weiß und Rot mit den Buchstaben FCK.

Thalfang (ots) -



Hinweise für die nicht unerhebliche Sachbeschädigung bitte an die Polizeiinspektion Morbach.



