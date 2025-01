Sachbeschädigung durch Graffiti in Salmtal Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag, den 18.01.2025 auf Sonntag den 19.01.2025 zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Sowohl an der Außenfassade des Edeka Marktes als auch an der IGS wurden durch unbekannte Täter ähnliche Schriftzüge mit schwarzer Farbe aufgesprüht.

Salmtal (ots) -



Sachbeschädigung durch Graffiti in Salmtal



Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag, den 18.01.2025 auf Sonntag den 19.01.2025 zu Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Sowohl an der Außenfassade des Edeka Marktes als auch an der IGS wurden durch unbekannte Täter ähnliche Schriftzüge mit schwarzer Farbe aufgesprüht.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06571/926-0 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



------------------------------------------------------------



Polizeiinspektion Wittlich



Jürgen Bastgen, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell