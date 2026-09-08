Sachbeschädigung durch Graffiti in Osburg

Osburg (ots) -



In der Zeit vom 01.-02.09.2026 wurde die Außenwand der Mehrzweckhalle Osburg in der Schulstraße an drei Stellen durch Besprühen mittels gelber Farbe beschädigt. Außerdem wurde ein vor der Halle aufgestellter Steinblock mit Kunstfigur besprüht.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden weitere Graffiti an der öffentlichen Grundschule, ebenfalls in der Schulstraße bekannt. Dort wurden in den letzten 1-3 Monaten unterschiedliche Beschädigungen durch Farbschmierereien am Schul- und Nebengebäude sowie Treppe und Stützmauer mitgeteilt.

Hinweise auf den/die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Bei fachgerechter Beseitigung der Schäden muss mit Kosten von mindestens 10.000 EUR gerechnet werden.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-01510

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell