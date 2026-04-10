Sachbeschädigung durch Graffiti an Grundschule St. Nikolaus

Im Zeitraum 09.04.2026 13:30 Uhr bis 10.04.2026 08:00 Uhr kam es an der Grundschule St. Nikolaus zu einer Sachbeschädigung durch bisher Unbekannten Täter.



Dieser besprühte mittels schwarzer Sprühfarbe die dortige Fassade mit mehreren Schriftzügen und Zeichen. Weiter wurde die dort angebrachte Überwachungskamera besprüht.



Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Granastraße 116

54329 Konz

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Reinke, PK

06501-9268-0

06581 9155-50

pwkonz@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell