Sachbeschädigung durch Graffiti an Grundschule St. Nikolaus

Dieser besprühte mittels schwarzer Sprühfarbe die dortige Fassade mit mehreren Schriftzügen und Zeichen. Weiter wurde die dort angebrachte Überwachungskamera besprüht.
Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.
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