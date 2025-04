Sachbeschädigung durch Graffiti an einer öffentlichen Toilettenanlage in Hermeskeil

An einer öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof in Hermeskeil kam es zwischen dem 10.04.2025 und dem 11.04.2025 zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti durch einen bislang unbekannten Täter.

Das Graffiti mit der Aufschrift "NOW" befindet innerhalb der Toilettenanlage rechtsseitig vom Eingang an der Wand. Aufgrund täglicher Reinigung der Toilettenanlage lässt sich der Tatzeitraum zwischen dem Vormittag des 10.04.2025 und dem Vormittag des 11.04.2025 gegen 09:00 eingrenzen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil (Tel.:06503-91510) in Verbindung zu setzten.



