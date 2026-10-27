Sachbeschädigung durch Graffiti an der Grundschule Konz-Könen

In den Herbstferien, konkret zwischen dem 02. und 14. Oktober 2026, kam es auf dem Gelände der Grundschule Konz-Könen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Der oder die bislang unbekannten Täter beschmierten dabei die Außenfassade, mehrere Sitzbänke sowie Fensterrahmen mit einem schwarzen Lackstift. Die Aufschriften bestanden überwiegend aus beleidigenden Aussagen gegenüber Lehrkräften der Grundschule. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000EUR belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 06581-91550, E-Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de



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Polizeiinspektion Saarburg

Ansprechpartner: POK J. Gerhardt, Sachbearbeiter Jugendkriminalität

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