Sachbeschädigung durch Graffiti an der Grundschule Konz-Könen

Der oder die bislang unbekannten Täter beschmierten dabei die Außenfassade, mehrere Sitzbänke sowie Fensterrahmen mit einem schwarzen Lackstift. Die Aufschriften bestanden überwiegend aus beleidigenden Aussagen gegenüber Lehrkräften der Grundschule. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000EUR belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 06581-91550, E-Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: POK J. Gerhardt, Sachbearbeiter Jugendkriminalität
Telefon: 06581/9155-37
pisaarburg@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDTrier
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Der oder die bislang unbekannten Täter beschmierten dabei die Außenfassade, mehrere Sitzbänke sowie Fensterrahmen mit einem schwarzen Lackstift. Die Aufschriften bestanden überwiegend aus beleidigenden Aussagen gegenüber Lehrkräften der Grundschule. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000EUR belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.