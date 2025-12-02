Sachbeschädigung durch Graffiti am Jugendraum Thalfang

Bislang unbekannte Täter besprühten die Hauswand sowie drei Container mit Graffiti. Hierdurch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer: 06533-93740 oder per E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de zu melden.



