Neuerburg
Sachbeschädigung durch Feuerwerk
In der Nacht zum 01.01.2026 haben unbekannte Täter auf dem Marktplatz in Neuerburg Raketen gezündet.


Der Marktplatz wurde kürzlich erneuert und auch die dort aufgestellten Ruhebänke sind neu.
Der / die Täter nutzten die Ruhebänke um dort Raketen abzustellen bzw. einzuklemmen. Bei deren Abschuss wurde die Holzsitzauflage beschädigt/angekokelt.
Zeugen des Vorfalls oder ggf. die Pyrotechniker selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96520 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

