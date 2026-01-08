Sachbeschädigung durch Feuerwerk Hier: Korrektur der Pressemitteilung vom 07.01.2026, 08:03 Uhr; Rufnummer der Polizei korrigiert

Der Marktplatz wurde kürzlich erneuert und auch die dort aufgestellten Ruhebänke sind neu. Der / die Täter nutzten die Ruhebänke um dort Raketen abzustellen bzw. einzuklemmen. Bei deren Abschuss wurde die Holzsitzauflage beschädigt/angekokelt. Zeugen des Vorfalls oder ggf. die Pyrotechniker selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell