Der Marktplatz wurde kürzlich erneuert und auch die dort aufgestellten Ruhebänke sind neu. Der / die Täter nutzten die Ruhebänke um dort Raketen abzustellen bzw. einzuklemmen. Bei deren Abschuss wurde die Holzsitzauflage beschädigt/angekokelt. Zeugen des Vorfalls oder ggf. die Pyrotechniker selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung durch Feuerwerk Hier: Korrektur der Pressemitteilung vom 07.01.2026, 08:03 Uhr; Rufnummer der Polizei korrigiert
Der Marktplatz wurde kürzlich erneuert und auch die dort aufgestellten Ruhebänke sind neu. Der / die Täter nutzten die Ruhebänke um dort Raketen abzustellen bzw. einzuklemmen. Bei deren Abschuss wurde die Holzsitzauflage beschädigt/angekokelt. Zeugen des Vorfalls oder ggf. die Pyrotechniker selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen.