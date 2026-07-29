Trier
Sachbeschädigung durch Feuer
Brandfläche
Brandfläche
Polizeidirektion Trier

Am Mittwoch, den 29.07.2026 gegen 02:27 Uhr meldeten Anwohner aus Pluwig einen lauten Knall.

Lesezeit 1 Minute

Im Anschluss ist eine Rasenfläche im Bereich der Sportstätten in Brand geraten.
Die Flächenbrand wurde von der FFW Pluwig abgelöscht.

Die Brandursache ist bisher unklar.

Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts oder hinsichtlich eines Verursachers werden erbeten an die Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651/98344150.

Die anhaltende Hitze und Trockenheit erhöhen aktuell die Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Seitens der Polizei wird zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

Bitte verzichten Sie möglichst auf offenes Feuer im Freien. Zigarettenkippen dürfen keinesfalls achtlos weggeworfen werden. Fahrzeuge sollten nicht auf trockenem Gras abgestellt werden, da heiße Fahrzeugteile einen Brand auslösen können.

Wer Rauch oder ein Feuer bemerkt, sollte sofort die 112 verständigen.

Wer durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten einen Einsatz der Feuerwehr erforderlich macht, kann zu den entstandenen Kosten herangezogen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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