Hierbei wurden mehrere bereits gefällte Baumstände entzündet und ein Hinweisschild beschädigt. Ein Übergriff des Feuers auf die Vegetation fand glücklicherweise nicht statt.
Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Geschehen nimmt die Polizeiinspektion Zell unter Tel. 06542-98670 entgegen.
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Sachbeschädigung durch Feuer oberhalb der Grevenburg
Hierbei wurden mehrere bereits gefällte Baumstände entzündet und ein Hinweisschild beschädigt. Ein Übergriff des Feuers auf die Vegetation fand glücklicherweise nicht statt.