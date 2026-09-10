Traben-Trarbach
Sachbeschädigung durch Feuer oberhalb der Grevenburg
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Wochenende 05.09.2026/06.09.2026 entfachten Unbekannte oberhalb der Grevenburg (Bereich Trarbacher Himmelsliege) unbefugt ein Feuer.

Hierbei wurden mehrere bereits gefällte Baumstände entzündet und ein Hinweisschild beschädigt. Ein Übergriff des Feuers auf die Vegetation fand glücklicherweise nicht statt.
Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Geschehen nimmt die Polizeiinspektion Zell unter Tel. 06542-98670 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-9867-0
pizell@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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