Sachbeschädigung durch Feuer an einer Parkbank

Dabei wurde der linke Teil der Bank durch das Feuer beschädigt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise wie Angaben über eine Brandursache oder einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, diese an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu richten.
Rückfragen bitte an:
Mit freundlichen Grüßen
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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
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Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
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Dabei wurde der linke Teil der Bank durch das Feuer beschädigt.