Sachbeschädigung durch Feuer an einer Parkbank

Dabei wurde der linke Teil der Bank durch das Feuer beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise wie Angaben über eine Brandursache oder einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, diese an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu richten.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



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POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

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