Sachbeschädigung durch Feuer an Altpapier-Container in Ehrang

Am Mittwoch, dem 25.03.2026, gegen 20:55 Uhr entdeckte ein Passant einen brennenden Altpapier-Container auf dem Schulhof der Moseltal Realschule plus im Mäusheckerweg in Trier-Ehrang.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde nur der Container beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich herbeigeführt worden sein.



Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 06502-91570 zu melden.



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