Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde nur der Container beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich herbeigeführt worden sein.
Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 06502-91570 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
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Sachbeschädigung durch Feuer an Altpapier-Container in Ehrang
Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde nur der Container beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich herbeigeführt worden sein.