Sachbeschädigung beim Weinerlebnis in Kröv





So wurden sechs Schilder des neuen digitalen Wanderwegs "Weinerlebnis" mutwillig beschädigt. Der oder die Täter zerstörten mit einem spitzen Gegenstand die QR-Codes dermaßen, dass diese unbrauchbar sind.

Zu dem wurde an der Kesselstattkapelle ein Brunnen umgeworfen.



Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

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