Temmels
Sachbeschädigung auf dem Sportplatz in Temmels - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

In der Zeit vom 26.07.2026 bis zum 27.07.2026 haben unbekannte Täter durch das Befahren des Sportplatzes in Temmels mit Kraftfahrzeugen diesen erheblich beschädigt.

Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: PHK Mario Morgens, Bezirksbeamter

Telefon: 06581-9155-35
pisaarburg@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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