Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: PHK Mario Morgens, Bezirksbeamter
Telefon: 06581-9155-35
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Sachbeschädigung auf dem Sportplatz in Temmels - Zeugen gesucht
Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.