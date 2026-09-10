Hierbei wurden bei beiden Fahrzeugen jeweils ein Nagel in einen der vier Reifen hineingedrückt oder vor Fahrtantritt so unter dem Reifen platziert, dass diese sich bei Losfahrt selbstständig in den Reifen hineinbohrten.
Zeugen, die für den genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen getroffen haben, werde gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551-9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an zwei PKW
Hierbei wurden bei beiden Fahrzeugen jeweils ein Nagel in einen der vier Reifen hineingedrückt oder vor Fahrtantritt so unter dem Reifen platziert, dass diese sich bei Losfahrt selbstständig in den Reifen hineinbohrten.