Jünkerath
Sachbeschädigung an zwei PKW
Symbolbild
dpa

In der Zeit vom 28.08.2026 bis 01.09.2026 wurden in der Ortslage Jünkerath im Meisenweg zwei PKW durch unbekannte Täter beschädigt.

Hierbei wurden bei beiden Fahrzeugen jeweils ein Nagel in einen der vier Reifen hineingedrückt oder vor Fahrtantritt so unter dem Reifen platziert, dass diese sich bei Losfahrt selbstständig in den Reifen hineinbohrten.

Zeugen, die für den genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen getroffen haben, werde gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551-9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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