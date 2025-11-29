Sachbeschädigung an Weihnachtsdekoration





Hierbei werden mehrere hölzerne Zapfen, die Eiszapfen darstellen sollen, beschädigt.



Zur Tatbegehung müssten die unbekannten Täter aufgrund der Höhe der angebrachten Dekoration zumindest eine Leiter oder Vergleichbares benutzt haben.



Aufgrund bisheriger Zeugenhinweise ergab sich der Verdacht, dass die Tat gegen 03:00 Uhr ausgeführt worden sein könnte, da Zeugen zu diesem Zeitpunkt Geräusche hörten, diese aber nicht näher zuordnen konnten.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



