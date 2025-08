Sachbeschädigung an WC-Container auf Autobahnparkplatz

Hetzerath (ots) -



Am Wochenende des 26./27.07.2025 kam es auf dem Autobahnparkplatz "Rivenich" der A1 zu einer mutwilligen Zerstörung von sanitären Einrichtungen. Bislang unbekannte Täter haben in einem vorübergehend aufgestellten WC-Container alle darin befindlichen Toiletten und Urinale mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Die WC-Anlage musste aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung vollständig außer Betrieb genommen werden. Gerade in der aktuellen Ferienzeit mit viel Reiseverkehr werden die Toiletten auf Autobahnen unbedingt benötigt. Es handelt sich somit bei der Tat nicht nur um eine "unschöne Aktion", sondern um eine Straftat. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde durch die Polizeiautobahnstation Schweich eingeleitet.



Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 06502 91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell