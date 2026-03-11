Durch bislang unbekannte/n Täter wurden die Plakate mit Schriftzügen in roter und silberner Farbe großflächig verunstaltet.
Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zu dem/den Tätern machen können.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon 06503 9151-0
Telefax 06503 9151-50
pihermeskeil@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Wahlplakaten