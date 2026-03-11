Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Bundesstraße 407 (ots) - Im Zeitraum vom 07.03.2026 und 11.03.2026 kam es entlang der B407 von Hermeskeil OT Höfchen bis Kell am See zur Sachbeschädigung an mehreren Großflächenwahlplakaten diverser Parteien.



Durch bislang unbekannte/n Täter wurden die Plakate mit Schriftzügen in roter und silberner Farbe großflächig verunstaltet.



Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zu dem/den Tätern machen können.



