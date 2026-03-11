Polizeidirektion Trier
Sachbeschädigung an Wahlplakaten
Bundesstraße 407 (ots) - Im Zeitraum vom 07.03.2026 und 11.03.2026 kam es entlang der B407 von Hermeskeil OT Höfchen bis Kell am See zur Sachbeschädigung an mehreren Großflächenwahlplakaten diverser Parteien.


Durch bislang unbekannte/n Täter wurden die Plakate mit Schriftzügen in roter und silberner Farbe großflächig verunstaltet.

Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zu dem/den Tätern machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon 06503 9151-0
Telefax 06503 9151-50
pihermeskeil@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

