Sachbeschädigung an Wahlplakat - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Freitag, 20.02.2026 konnte am Kreisverkehr, an der Anschlussstelle A60 - Prüm, eine Sachbeschädigung an einem großen Wahlplakat festgestellt werden.

Bislang unbekannte, und wahrscheinlich politisch motivierte, Täter zerstörten das Wahlplakat durch Zerreißen.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gem. § 303 StGB eingeleitet.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell