Sachbeschädigung an St.Nikolaus Kirche

Seitens der Polizeiinspektion Daun werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.
Weitergehende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Daun
Mainzer Str. 19
Christoph Zimmer, POK
54550 Daun
06592/96260
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