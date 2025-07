Sachbeschädigung an Sitzgruppe der Traumschleife



Außerdem wurde ein Hinweisschild des Wanderweges beschädigt.



Der Rastplatz des Wanderweges "Traumschleife Saar- Leuktal- Panorama" liegt oberhalb Bottelter, von Saarburg kommend in Richtung Trassem.



Der Schaden wurde vermutlich durch eine feierfreudige Gruppe verursacht, die mit einem Grill die Tischplatte beschädigten und sämtlichen Müll ihrer Veranstaltung vor Ort zurückließen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Saarburg zu melden.

Tel:06581/9155-0



