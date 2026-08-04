Sachbeschädigung an Schildern

Im Zeitraum 01.08.2026, 22:00 Uhr bis 02.08.2026, 07:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere Plakate und Schilder, welche aufgrund der stattfindenden Rallye im Bereich von Hontheim bis Willwerscheid aufgestellt waren.





Die Schilder wurden mit schwarzer Farbe besprüht.



Die Ermittlungen wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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