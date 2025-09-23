Sachbeschädigung an Schaukasten



Bislang unbekannte(r) Täter schlug(en) die Glasscheibe des Schaukastens ein. Durch die Mitteiler wurde der Tatzeitraum auf den 22.09.2025, 08:15 Uhr bis 22.09.2025, 10:30 Uhr geschätzt. Es ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen, dass der Schaukasten bereits im Laufe des Wochenendes beschädigt wurde.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de.



