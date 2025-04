Sachbeschädigung an Reifen

Im Zeitraum zwischen Weihnachten 2024 und 14.04.25 wurden an einem Pkw auf unterschiedliche Weise beschädigte Reifen festgestellt.



An dem üblicherweise "Am Rauhen Biehl" geparkten Fahrzeug wurden hierbei viermal jeweils ein Reifen beschädigt. Die aktuell festgestellten Schäden deuten auf eine Sachbeschädigung hin.



