Piesport
Sachbeschädigung an Planierraupe
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Wochenende vom 23.10.2026 - 26.10.2026 kam es in einem Waldgebiet nahe Kasholz zu einer Sachbeschädigung.

Eine unbekannte Person beschädigte eine dort abgestellte Planierraupe, wodurch eine Scheibe zersplitterte.
Der Tatort gehört zur Gemarkung Piesport, befindet sich aber nur wenige hundert Meter von der Ortslage Kasholz entfernt.
Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeugen, sich unter der 06531-95270 mit ihr in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

PI Bernkastel-Kues
06531 95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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