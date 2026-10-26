Sachbeschädigung an Planierraupe

Am Wochenende vom 23.10.2026 - 26.10.2026 kam es in einem Waldgebiet nahe Kasholz zu einer Sachbeschädigung.

Eine unbekannte Person beschädigte eine dort abgestellte Planierraupe, wodurch eine Scheibe zersplitterte.

Der Tatort gehört zur Gemarkung Piesport, befindet sich aber nur wenige hundert Meter von der Ortslage Kasholz entfernt.

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeugen, sich unter der 06531-95270 mit ihr in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



PI Bernkastel-Kues

06531 95270

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell