Sachbeschädigung an PKW

Am 07.11.2026 in dem Zeitraum von 14:50 Uhr bis 15:20 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Irscher Straße in Saarburg eine Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Van mit Trierer Zulassung.



Im Bereich der hinteren Fahrzeugtür auf der Fahrerseite wurden Kratzer festgestellt, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Aufgrund der Ausprägung könnte es sich bei dem Verursacher um ein spielendes Kind gehandelt haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 EUR.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Schwarz, J.



Telefon: 06581-91550





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