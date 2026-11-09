Im Bereich der hinteren Fahrzeugtür auf der Fahrerseite wurden Kratzer festgestellt, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Aufgrund der Ausprägung könnte es sich bei dem Verursacher um ein spielendes Kind gehandelt haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 EUR.
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.
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Polizeiinspektion Saarburg
PK Schwarz, J.
Telefon: 06581-91550
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Sachbeschädigung an PKW