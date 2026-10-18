Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch, den 14.10.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:05 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz des Hallenbades in 55743 Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Golf.

Hierbei wurden beide Fahrzeugseiten sowie das Dach zerkratzt.

Zeugen, die mögliche Hinweise bzgl. des Verursachers geben können oder im o.g. Zeitraum etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz des Hallenbades beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/5610 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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