Hierbei wurden beide Fahrzeugseiten sowie das Dach zerkratzt.
Zeugen, die mögliche Hinweise bzgl. des Verursachers geben können oder im o.g. Zeitraum etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz des Hallenbades beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/5610 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Pkw
Hierbei wurden beide Fahrzeugseiten sowie das Dach zerkratzt.