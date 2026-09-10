Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes, der Fahrzeuglack der hinteren, rechten Fahrzeugtür eines schwarzen BMW, zerkratzt.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
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Sachbeschädigung an PKW
Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes, der Fahrzeuglack der hinteren, rechten Fahrzeugtür eines schwarzen BMW, zerkratzt.