Sachbeschädigung an PKW

Am 10.09.2026 zwischen 07:30 Uhr und 16:11 Uhr kam es in der Straße "Am Gaurech/Am Pulverturm" in Birkenfeld erneut zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW.

Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes, der Fahrzeuglack der hinteren, rechten Fahrzeugtür eines schwarzen BMW, zerkratzt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



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