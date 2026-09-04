Birkenfeld
Sachbeschädigung an PKW
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 04.09.2026 zwischen 07:30 Uhr und 16:50 Uhr kam es in der Straße "Am Prämienmarkt" in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw der Marke Audi.

Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter,
vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes, ein Lackschaden verursacht. Der Sachschaden wird im unteren vierstelligen Bereich
geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

55765 Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
Telefon: 06782 / 9910
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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