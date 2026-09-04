Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter,
vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes, ein Lackschaden verursacht. Der Sachschaden wird im unteren vierstelligen Bereich
geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
55765 Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
Telefon: 06782 / 9910
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an PKW
Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter,