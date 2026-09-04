Sachbeschädigung an PKW

Am 04.09.2026 zwischen 07:30 Uhr und 16:50 Uhr kam es in der Straße "Am Prämienmarkt" in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw der Marke Audi.

Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter,

vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes, ein Lackschaden verursacht. Der Sachschaden wird im unteren vierstelligen Bereich

geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Birkenfeld



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Telefon: 06782 / 9910

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