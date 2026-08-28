Sachbeschädigung an PKW

Am 27.08.2026 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es in der Straße "Am Pulverturm" in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug.

Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes ein Lackschaden verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



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