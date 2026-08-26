Sachbeschädigung an Pkw

Hoppstädten-Weiersbach/ Umweltcampus (ots) -
Im Zeitraum vom 17.08.2026, 20:00 Uhr - 25.08.2026, 20:00 Uhr drehte ein bisher unbekannter Täter den Heckscheibenwischer eines geparkten Pkw, VW Touran ab. Hierbei wurde der Lack darunter verkratzt. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz des Umweltcampus in der Nähe des dortigen Wertstoffhofs bei Gebäude 9904.
Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782/991-0
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