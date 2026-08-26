Hoppstädten-Weiersbach/ Umweltcampus
Sachbeschädigung an Pkw
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum vom 17.08.2026, 20:00 Uhr - 25.08.2026, 20:00 Uhr drehte ein bisher unbekannter Täter den Heckscheibenwischer eines geparkten Pkw, VW Touran ab. Hierbei wurde der Lack darunter verkratzt. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz des Umweltcampus in der Nähe des dortigen Wertstoffhofs bei Gebäude 9904. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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Hoppstädten-Weiersbach/ Umweltcampus (ots) -

Im Zeitraum vom 17.08.2026, 20:00 Uhr - 25.08.2026, 20:00 Uhr drehte ein bisher unbekannter Täter den Heckscheibenwischer eines geparkten Pkw, VW Touran ab. Hierbei wurde der Lack darunter verkratzt. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz des Umweltcampus in der Nähe des dortigen Wertstoffhofs bei Gebäude 9904.
Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782/991-0


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