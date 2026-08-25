Gerolstein
Sachbeschädigung an PKW
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum von Samstag, 22.08.2026, 20:00 Uhr und Sonntag, 23.08.2026, 10:00 Uhr, wurde an einem BMW X3 der rechte Vorderreifen zerstochen.



Der PKW war in der Larochestraße in Gerolstein geparkt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Der Täter ist bislang noch unbekannt.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartner: PHK Christen
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

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