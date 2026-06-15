Durch unbekannte Täter wurde mittels eines spitzen Gegenstandes der Lack eines PKW zerkratzt.
Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gerolstein oder Daun zu melden.
Tel. PW Gerolstein: 06591/95260
Tel. PI Daun: 06592/96260
Rückfragen bitte an:
Ansprechpartner:
Sonja Bothe, PHK`in
-stellv. Dienstgruppenleiterin-
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an Pkw
Durch unbekannte Täter wurde mittels eines spitzen Gegenstandes der Lack eines PKW zerkratzt.