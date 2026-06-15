Gerolstein
Sachbeschädigung an Pkw

Symbolbild

dpa

Am 28.05.2026 und am 15.06.2026 kam es zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Burgstraße in 54568 Gerolstein.

Durch unbekannte Täter wurde mittels eines spitzen Gegenstandes der Lack eines PKW zerkratzt.
Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gerolstein oder Daun zu melden.
Tel. PW Gerolstein: 06591/95260
Tel. PI Daun: 06592/96260

Rückfragen bitte an:

Ansprechpartner:
Sonja Bothe, PHK`in
-stellv. Dienstgruppenleiterin-
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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