Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes tiefe Lackschäden verursacht. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 EUR geschätzt.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an PKW
Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes tiefe Lackschäden verursacht. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 EUR geschätzt.