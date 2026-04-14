Mittels eines spitzen Gegenstandes hat UT einen Autoreifen zerstochen und einen Schaden von 300 Euro verursacht.
Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung an dem PKW machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
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Sachbeschädigung an PKW
Mittels eines spitzen Gegenstandes hat UT einen Autoreifen zerstochen und einen Schaden von 300 Euro verursacht.