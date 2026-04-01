Durch das Einwirken auf das Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.
Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
PK Wiegert
Telefon: 06581-91550
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Sachbeschädigung an PKW
Durch das Einwirken auf das Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.