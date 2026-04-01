Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Montag den 30.03.2026, 23:00 Uhr, bis Dienstag den 31.03.2025, 07:20 Uhr, wurde auf einem Parkplatz im Staden in Saarburg, der sich unmittelbar unter der Brücke zum Altstadttunnel befindet, ein silberfarbener PKW der Marke Mercedes am rechten Außenspiegel beschädigt.

Durch das Einwirken auf das Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.



Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Wiegert



Telefon: 06581-91550





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