Hierbei wurde die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Porsche vermutlich durch eine unbekannte Person im Vorbeigehen mutwillig zerkratzt. Anschließend soll sich diese Person über die Bahnhofstraße weiter in Richtung Dm/Netto entfernt haben.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/942-0
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Sachbeschädigung an PKW