Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, dem 28.03.2026 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, ist es im Bereich des LIDL-Parkplatzes in Prüm zu einer Sachbeschädigung eines PKW gekommen.



Hierbei wurde die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Porsche vermutlich durch eine unbekannte Person im Vorbeigehen mutwillig zerkratzt. Anschließend soll sich diese Person über die Bahnhofstraße weiter in Richtung Dm/Netto entfernt haben.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr.: 06551/942-0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de





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