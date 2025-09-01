Sachbeschädigung an PKW

Am 28.08.2025 wurde in der Zeit von ca. 07:30-19:00 Uhr in Prüm in der Langemarckstraße ein grauer Skoda durch unbekannte Täter beschädigt.

Während des Tatzeitraums stand der PKW auf einem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung. Am Fahrzeug wurden auf der Fahrerseite mehrere tiefe Kratzspuren verursacht.



Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr. 06551-9420

Fax-Nr.: 06551/942-50

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell