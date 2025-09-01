Prüm
Sachbeschädigung an PKW
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 28.08.2025 wurde in der Zeit von ca. 07:30-19:00 Uhr in Prüm in der Langemarckstraße ein grauer Skoda durch unbekannte Täter beschädigt.

Während des Tatzeitraums stand der PKW auf einem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung. Am Fahrzeug wurden auf der Fahrerseite mehrere tiefe Kratzspuren verursacht.

Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr. 06551-9420
Fax-Nr.: 06551/942-50
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

