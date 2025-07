Sachbeschädigung an Pkw

Am 12.07.2025 kam es zwischen 15:50 - 16:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Pkw der Marke Opel.

Im genannten Zeitraum war der Pkw auf dem gemeinsamen Kundenparkplatz der Filialen Takko/Rofu in Birkenfeld geparkt. Vermutlich wurde mutwillig, mittels eines spitzen Gegenstands, die Fahrertür des Pkw beschädigt. Falls jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird höflichst um Kontaktaufnahme mit der zuständigen Polizeiinspektion in Birkenfeld gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

55765 Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33



Tel. 06782/9910

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell